Na Wspólnej odc. 3321. Natalia nakryta na zdradzie. Streszczenie odcinka [10.11.21]

na Wspólnej odc. 3321. Streszczenie

Ilona faszeruje się lekami – nie jest w stanie wytłumaczyć sobie zdrady Maksa. Kiedy odwiedza ją Iza, Zdybicka oznajmia jej, że Maks spodziewa się dziecka z inną kobietą. Ilona chce wyrzucić teściową z domu… Nagle kobiety odkrywają, że Wiktorek zniknął. Darek i Kasia przygotowują przyjęcie powitalne dla Zakościelnego, który wraca dziś z sanatorium. Justyna, która ma przywieźć męża, nie zdaje sobie sprawy, że w domu czeka na nią jej kochanek. Natalia okłamuje męża, że Bruno jest jej kolegą z pracy. Do Krawczyka boleśnie dociera, że był tylko chwilowym kaprysem kobiety. Jakiś czas później przychodzi do Natalii, i wygarnia jej, że zniszczyła mu życie. Ona jednak przekonuje Bruna, że naprawdę go kocha. Para zaczyna się całować, gdy do sali wchodzi mąż Natalii.