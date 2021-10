Na Wspólnej odc. 3322. Walka o Natalię. Kogo wybierze? Streszczenie odcinka [11.11.21]

na Wspólnej odc. 3322. Streszczenie

Ojciec mianuje Darka swoim wspólnikiem i wręcza mu nowy szyld ich kancelarii. Żbik jest zaskoczony i bardzo szczęśliwy. Jego dobry nastrój znika, gdy Zakościelna prosi go o pożyczkę - musi zapłacić kochankowi, żeby nie wydał jej przed mężem. To nie koniec problemów Darka. Gdy wraca do domu, zastaje Kasię z… nagim mężczyzną. Bruno przychodzi pod dom Natalii. Widzi, jak jej mąż pakuje do auta rzeczy swojej rodziny. Wkurzony Piotr ostrzega Krawczyka, że nie pozwoli odebrać sobie żony. Roztrzęsiona Natalia oznajmia Brunowi, że wybrała męża i dziecko. Joanna wraca ze szpitala. Zastaje w domu Szarka – kolegę Bogdana z dawnych czasów. Mężczyzna, ubrany w jej szlafrok, zaskoczony zaczyna się gęsto tłumaczyć i przepraszać. Podobnie jak Bogdan, który zapomniał żonę uprzedzić, że przenocował kumpla-marynarza.