NA WSPÓLNEJ odc. 3347. Henryk bije Damiana. O co poszło? Streszczenie odcinka [27.12.21]

na Wspólnej odc. 3347. Streszczenie

Kasię prześladują myśli o seksistowskim rankingu, jaki wymyślili sobie licealiści. Gdy dzieli się zmartwieniem z Darkiem, ten postanawia działać – przed szkołą dopada kilkoro uczniów. Tymczasem Kasia przeprowadza z dziewczynami lekcję na temat samooceny. To, co słyszy od uczennic przeraża ją. Bergówna postanawia powiedzieć o tym Zimińskiej. Damian umówił zabiegi rehabilitacyjne dla ojca, ale Henryk wcale nie zamierza z nich korzystać. Wynikają z tego pretensje i kłótnie. Monika chce pojednać Cieślików i zaprasza ich na obiad. Sytuacja się zagęszcza, gdy Henryk wdaje się w bójkę w obronie synowej. Niestety, najbardziej obrywa Damian. Jest wściekły na ojca! Elżbieta radzi się Roztockiej w sprawie zwolnienia Kostka. Weronika widzi tylko jedno wyjście – zerwanie umowy z międzynarodową fundacją. Ela, nie chcąc rezygnować ze współpracy, musi ponownie zatrudnić Kostka. Bezczelny i pewny swego mężczyzna wraca do jej fundacji. Elżbieta jest wściekła i ostrzega – będzie mu patrzeć na ręce.