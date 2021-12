NA WSPÓLNEJ odc. 3351. Kto podrzucił dziecko? Streszczenie odcinka [03.01.22]

na Wspólnej odc. 3351. Streszczenie

Daria i Adam zgłaszają na policję podrzucenie niemowlęcia. Po badaniach szpitalnych okazuje się, że maleńka dziewczynka ma zaledwie kilkanaście godzin. Lekarka każe Dziedzicównie zastanowić się, czyje to dziecko - najwyraźniej ktoś im ufał. Niebawem Daria ma nowe zmartwienie - Nina dostaje krwotoku. Przemek dociska – Dagmara musi powiedzieć, czy ma z nim dziecko. Kobieta twierdzi, że to synek jej męża, do którego wróciła. Młody Smolny oddycha z ulgą, ale Krzysztof namawia go do zrobienia testu na ojcostwo. Tymczasem Basia jest pod wrażeniem zwycięskiej powieści erotycznej w konkursie ich wydawnictwa. Jej autorka ma niebywałą wyobraźnię. Ela, mimo choroby, idzie do pracy – dziś ma konferencję prasową w sprawie nowej kampanii fundacji. Elżbieta fatalnie się czuje i… traci głos. Sytuację ratuje Kostek - przejmuje mikrofon i robi świetne wrażenie na przedstawicielach partnerskiej fundacji. Szefowie radzą, by Ela poszła na chorobowe - jej pracownik wszystkim się zajmie.