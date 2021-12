NA WSPÓLNEJ odc. 3352. Kto jest ojcem dziecka Dagmary? Streszczenie odcinka [04.01.22]

na Wspólnej odc. 3352. Streszczenie

Młody Smolny spotyka się z mężem Dagmary – Paweł jest w szoku, gdy słyszy, że jego była ma dziecko. Uświadamia Przemkowi, że wszystko, co powiedziała mu kobieta było kłamstwem. Przemek z Pawłem nachodzą Dagmarę – chcą wiedzieć, który z nich jest ojcem. Nina żałuje, że urodziła dziecko. Lekarka potwierdza to, czego Daria się domyśliła – Nina ma komplikacje poporodowe. Sprawa musi być zgłoszona – dziewczynie grozi kara za podrzucenie noworodka. Daria prosi o pomoc Weronikę. Tymczasem Ninie zostaje przyniesione jej dziecko. Dziewczyna nie chce na nie patrzeć. Hebel, po wiadomości o śmierci kolejnego kumpla, załamuje się. Przekonany, że on będzie następny, chce zrezygnować z biznesu z młodymi programistami. Tymczasem Agnieszka próbuje przekonać Sylwka, żeby nie brał na siebie winy za kradzież, którą chce go obciążyć "Ojciec". Uświadamia chłopakowi, że za skoki gangstera siedzi wielu takich jak on.