NA WSPÓLNEJ odc. 3353. Rodzina zastępcza i odwołany spektakl. Streszczenie odcinka [05.01.22]

na Wspólnej odc. 3353. Streszczenie

Dziewczyny ze szkoły Danusi zaangażowały się w spektakl. Chcą nim uświadomić chłopcom, że swoją seksistowską zabawą depczą ich godność. Przedstawienie jest szokujące. Nauczyciele są pod wrażeniem, ale chłopcy zdają się niczego nie rozumieć. Słysząc ich komentarze Kasia nie wytrzymuje. Daria proponuje Adamowi, żeby zostali rodziną zastępczą dla córeczki Niny. Ponieważ Daria nagle rezygnuje z udziału w przedstawieniu, rolę Czerwonego Kapturka przejmuje Renata. Maria nie jest zadowolona, bo jej córka nie zna roli. Ziębowa decyduje, że wycofują spektakl z konkursu. Ela nie odpuszcza Kostkowi – nawet będąc na chorobowym wydzwania do niego, by pokazać kto rządzi w fundacji. Tymczasem Julka martwi się, że nie ma szans u piłkarza Mike'a. Mela znajduje rozwiązanie – wystartują do żeńskiej drużyny futbolowej. Nowakównie tak bardzo zależy, że prosi ojca o treningi na boisku.