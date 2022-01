NA WSPÓLNEJ odc. 3354. Wielka awantura i zdrada żony. Streszczenie odcinka [10.01.22]

na Wspólnej odc. 3354. Streszczenie

Do Kasi przychodzi jej uczennica Wiki i w zaufaniu wyznaje, że ma poważne zaburzenia odżywiania. Bergówna obiecuje jej pomoc. Razem z dziewczyną przychodzi po radę do Zimińskiej, która natychmiast organizuje dla Wiki pomoc psychologa. Beata ma wyrzuty sumienia - nie powiedziała Pawłowi, że użyła nasienia Emila do inseminacji. Wójcikowa próbuje też wymigać się od spotkania z Larsonem. Tymczasem Paweł dostaje wiadomość, że przyjęto go do zaocznej szkoły, choć nie składał podania. Okazuje się, że zatroszczyła się o to Mariola. Wójcikowi się to nie podoba. Henryk nachodzi Cieślików z samego rana – zaprasza ich na poranną jogę. Damian jest wkurzony jeszcze bardziej, gdy jego ojciec bez uzgodnienia zabiera Kajetana ze szkoły. Kiedy Henryk odwozi wnuka dochodzi do totalnej awantury - Damian wyrzuca mu zdradę matki i kompletny brak odpowiedzialności.