NA WSPÓLNEJ odc. 3355. Półtora miliona łapówki. Streszczenie odcinka [11.01.22]

na Wspólnej odc. 3355. Streszczenie

Julka dostaje się do drużyny razem z Melą. Dziewczyny są bardzo szczęśliwe. Nowakówna osiąga swój cel - Mike jej gratuluje i odprowadza do domu. Tymczasem pod nieobecność Eli w fundacji, Kostek przyjmuje przedstawiciela producenta pomp insulinowych. Dogaduje się z nim na 1,5 miliona łapówki za wygrany przetarg. Młody Smolny bardzo przeżywa oczekiwanie na wynik testu na ojcostwo. Monika ma nadzieję, że to jednak nie z nim Dagmara ma dziecko. Tymczasem podekscytowana Basia ma spotkać się z autorką powieści erotycznej, którą chce wydać. Nieoczekiwanie okazuje się, że pisarka jest przystojnym i czarującym mężczyzną. Damian słyszy od ojca przeprosiny oraz prośbę, żeby nie odsuwał go od wnuka. Cieślik jest zadowolony i oczywiście się zgadza. Prawdziwa przyczyna cudownej przemiany ojca dociera do niego, gdy zastaje u Henryka roznegliżowaną Itę.