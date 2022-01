NA WSPÓLNEJ odc. 3357. Niespodziewana ciąża. Kto spodziewa się dziecka? Streszczenie odcinka [13.01.22]

na Wspólnej odc. 3357. Streszczenie

Olszewska ma dobre wieści dla Sławka – jej nieletni oskarżony chce współpracować. Tymczasem Sylwek chwali się "Ojcu", że okpił prawniczkę – wkradł się w jej łaski, a teraz sprawdzi jej dom i zaplanuje skok. Tymczasem Agnieszka i jej mąż przychodzą na wielki bankiet z okazji startu biznesu Hebla z młodymi programistami. Na miejscu nie wierzą w to, co widzą. Janek i Bella przechodzą prawdziwy egzamin dojrzałości. Ratownik medyczny bada synka Zimińskich i stwierdza, że dziecko zjadło jakąś zieloną substancję. Po przeszukaniu łazienki okazuje się, że mały przemycił tam żelki. Janek i Bella oddychają z ulgą. Jednak już następnego dnia czekają ich dużo większe emocje – muszą zrobić test ciążowy. Monika czuje, że może stracić Przemka. Przychodzi do Dagmary, by poważnie z nią porozmawiać. Ale jej była nauczycielka też potrafi być ostra. Tymczasem Basia ma ogromny problem – okazuje się, że zwycięzca konkursu na powieść erotyczną może okazać się oszustem.