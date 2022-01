NA WSPÓLNEJ odc. 3358. Seks z dużo młodszą kobietą. Streszczenie odcinka [17.01.22] redakcja

W szkole Danuty odbywają się wykłady na temat antykoncepcji. Co się podczas nich wydarzy? Za to Ela chce wypróbować produkty, które zachwala Kostek. Co ją zdziwi? Między kim dojdzie do awantury? Już teraz przeczytaj streszczenie 3358. odcinka Na Wspólnej!