NA WSPÓLNEJ odc. 3359. Zrzeknięcie się praw do dziecka. Streszczenie odcinka [19.01.22]

Na Wspólnej odc. 3359. Streszczenie

Beatę dręczą wyrzuty sumienia – wciąż myśli o inseminacji nasieniem Emila, którą zrobiła w tajemnicy przed wszystkimi. W końcu Wójcikowa decyduje się zrobić test ciążowy. Jego wynik powoduje, że zupełnie już traci grunt pod nogami. Nina ma dzisiaj zrzec się praw do swojej córeczki. Kiedy w szpitalu zjawia się urzędniczka, dziewczyna prosi jeszcze o chwilę do namysłu. Gorączkowo pyta się Darii, czy dobrze robi. Nagle prosi Dziedzicównę, żeby to ona i Adam zaopiekowali się jej córeczką. Ela nie odpuszcza - zamierza sprawdzić sprzęt dla chorych dzieci. Igor bada przeszłość biznesmena, którego Kostek feruje na zwycięzcę przetargu dla fundacji. Okazuje się, że Wachowski ma nienajlepszą reputację. Tymczasem Ela przekazuje chorym dziewczynkom pompy insulinowe do testowania na zawodach pływackich – między innymi te od Wachowskiego. Po południu Igor i Ela dopingują Julkę w jej pierwszym meczu piłki nożnej. Nowak zauważa, że największym kibicem jego córki jest przystojny Mike.