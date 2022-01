NA WSPÓLNEJ odc. 3361. Zmiana swojego życia. Streszczenie odcinka [24.01.22]

Na Wspólnej odc. 3361. Streszczenie

Hebel przekonuje żonę, że Sylwek ma złe zamiary – Agnieszka prosi go o jeszcze jedną szansę dla chłopaka. Tymczasem Sylwek melduje "Ojcu" – wypasiony dom Hebla to idealny cel na ich skok! Trzeba tylko poczekać na okazję. Niespodziewanie Hebel, w obecności chłopaka, informuje Olszewską, że wyjeżdżają dziś nad morze. Przemek zapewnia Monikę, że to ona jest kobietą jego życia, ale chce być też ojcem dla Kacpra. Młody Smolny proponuje ukochanej, żeby razem poszli do Dagmary poznać małego. Kiedy pukają do niej, kobieta nie otwiera drzwi. Zza nich dobiega tylko płacz synka Przemka. Damian, po ostatnich przejściach ze swoim ojcem, nie może dojść do siebie. W końcu mówi Monice, że coraz częściej nachodzi go myśl, żeby zmienić swoje życie - jest zbyt przewidywalne. Cieślikowa na razie traktuje rozterki męża z przymrużeniem oka.