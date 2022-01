NA WSPÓLNEJ odc. 3362. Spotkanie z kryminalistą. Streszczenie odcinka [25.01.22]

Na Wspólnej odc. 3362. Streszczenie

Doktor Nalepa świetnie sobie radzi na oddziale Kamila – ratuje pacjenta z komplikacjami po przeszczepie serca, a innowacyjna metoda operacyjna robi na lekarzach wrażenie. Lew nie odpuszcza też na innych frontach – okazuje się miłośnikiem samby, na którą zaprasza Ewę. Ta cały czas próbuje ukryć zaczepki Nalepy przed mężem. Dagmara odzyskuje przytomność i… nie chce jechać do szpitala. Bo co z jej dzieckiem? Przemek uspokaja – on zajmie się Kacperkiem. Hebel chce walczyć o Sylwka – poznaje go z byłym członkiem gangu "Ojca". Mężczyzna opowiada o tym, że "Ojciec" udawał opiekuna, a potem posłał go do więzienia na długie lata.