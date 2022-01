NA WSPÓLNEJ odc. 3364. Kostek trafi do więzienia. Streszczenie odcinka [27.01.22]

Na Wspólnej odc. 3364. Streszczenie

Zimińscy znowu muszą godzić swoich przyjaciół, Dębków. Marek dopytuje Stefana, dlaczego Halinka jest taka rozżalona. Okazuje się, że Dębek nie pozwala wprowadzić do menu ich restauracji zupy grzybowej swojej żony. Po interwencji Zimińskiego zupa trafia do karty. Pierwszy klient, który ją zamawia jest zachwycony, po czym… pada martwy! Igor przychodzi na trening Julki – chce zobaczyć, jak córka sobie radzi w drużynie piłkarskiej. Nowak zauważa, że trener dziewczynek jest dziwnie pobudzony. Wydaje się, że czuć od niego alkohol. Tymczasem Ela dowiaduje się, że Kostek odpowie za łapówkarstwo oraz narażenie zdrowia i życia dzieci. Spotyka nieuczciwego współpracownika przed komisariatem. Załamany Kuba przychodzi do ojca – instruktor nauki jazdy znowu nie dopuścił go do egzaminu. Smolny jest przekonany, że Terlecki celowo oblewa syna, żeby dokupił kolejne płatne jazdy. I postanawia to udowodnić. Tymczasem Przemek coraz częściej i chętniej wyręcza Dagmarę w opiece nad swoim synem, co doprowadza do frustracji Monikę.