NA WSPÓLNEJ odc. 3365. Sekcja zwłok klienta restauracji. Streszczenie odcinka [31.01.22]

Na Wspólnej odc. 3365. Streszczenie

W przeddzień premiery "Czerwonego Kapturka" Ziębowa orientuje się, że sprzedali niewiele biletów. Maria jest załamana. Sytuację stara się ratować Daria – zaprasza na charytatywny spektakl studentów swojej uczelni. Tymczasem Renata słysząc, że Nina marzy o aktorstwie, udaje skręcenie kostki i rezygnuje z występu. Dziewczyna, chcąc ratować przedstawienie, decyduje się zagrać za nią Kapturka. Po śmierci klienta restauracji Zimińskiego i Dębka, zrozpaczona Halinka jest pewna, że to ona otruła mężczyznę. Policja zaś nabiera poważnych podejrzeń, kiedy dowiaduje się od kucharza Vana, że restauratorzy wykupili ostatnio wyższą polisę ubezpieczeniową. Mimo wszystko, Marek liczy, że odzyskają dobre imię po sekcji zwłok denata. Traci jednak wszelkie nadzieje, czytając wpisy internetowe na stronie ich restauracji. Smolny jest pewny, że instruktor jazdy deprymuje Kubę, żeby wyciągnąć pieniądze za kolejne lekcje. Krzysztof umawia się z Szulcem – Wojtek zapisze się na jazdy doszkalające do Terleckiego, by ocenić sytuację. Tymczasem Przemek wręcza Monice naszyjnik i przekonuje, że jest najważniejsza w jego życiu. Jednak gdy dziewczyna widzi ukochanego z synkiem i Dagmarą, czuje że wszystko co mówił, to kłamstwa.