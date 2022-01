NA WSPÓLNEJ odc. 3370. Smolny pisze powieść erotyczną. Streszczenie odcinka [08.02.22]

Na Wspólnej odc. 3370. Streszczenie

Przemek, podczas spaceru z synem, wydzwania do Moniki. Ta nie odbiera. Ma pretensje o jego zbyt dużą zażyłość z Dagmarą. Tymczasem Smolny w tajemnicy przed wszystkimi, kończy pisanie powieści erotycznej. Wysyła ją do wydawnictwa Basi, nie podając swojego nazwiska. Szarpaninę Sylwka z "Ojcem" przerywają Hebel i Seba. Panowie biorą herszta gangu w takie obroty, że "Ojciec" przyznaje się przed policją do wszystkich swoich przestępstw. W rewanżu uratowany przez Hebla Sylwek obiecuje mu pomoc w znalezieniu programistów, którzy go oszukali. Kamil i Ostrowski wysłuchują pretensji pacjenta, który czeka na przeszczep serca. Mężczyzna chce być jak najszybciej operowany i nie interesują go procedury. Kiedy zostają sami, doktor Nalepa proponuje pacjentowi pomoc, Wieczorem Lew zaskakuje Ewę niespodziewaną wizytą w jej mieszkaniu.