NA WSPÓLNEJ odc. 3371. Zatargi z mafią i ukryty skarb. Streszczenie odcinka [09.02.22]

Na Wspólnej odc. 3371. Streszczenie

Dębkowie i Zimiński oglądają nagranie "ich" nieboszczyka – okazuje się, że są tam informacje o zakopanym skarbie. Restauratorzy nie wiedzą, że są podsłuchiwani przez bandytów. W końcu Halinka rozpoznaje miejsce ukrycia skarbu, a Markowi i Stefanowi udaje się odkopać… gumową kaczuszkę. Kiedy wracają z "łupem" do swojej knajpy, czekają tam na nich bardzo niebezpieczni goście. Igor rozpoczyna treningi z drużyną Julki. Jego pomysły pomagają młodym zawodniczkom - szczególnie Meli - uwierzyć we własne siły. Kiedy jednak pojawia się ojciec dziewczynki, jego krytyczne uwagi zniechęcają Melę. Elżbieta, w tajemnicy przed Igorem, przychodzi do Ostrowskiego na badania. Okazuje się, że z jej sercem jest bardzo źle. Agnieszka odkrywa w domu ślady po strzelaninie – jest wkurzona. Uspokaja ją nieco fakt, że "Ojciec" został aresztowany, a Sylwek będzie oczyszczony z wszelkich zarzutów. Olszewska ma nadzieję, że chłopak wróci do szkoły, ten jednak ma inne plany – proponuje Heblowi współpracę, bo wie już jak dopaść ludzi, którzy go oszukali.