NA WSPÓLNEJ odc. 3372.Danka chce wezwać psychologa. Streszczenie odcinka [10.02.22]

Na Wspólnej odc. 3372. Streszczenie

Nowak bierze tatę Meli na poważną rozmowę – uświadamia mu, jak deprymuje córkę. Oburzony mężczyzna twierdzi, że robi to z troski. Igor przesyła mu filmik z treningu, żeby zobaczył na co stać Melę. Tymczasem Elżbieta umawia się z Ewą, że ta zastąpi ją w fundacji. Nadchodzi czas, by Ela powiedziała Igorowi i Julce dramatyczną prawdę. Szulc zszokowany – tym razem to do niego na lekcję przychodzi podejrzany instruktor Terlecki. Mężczyzna ostro pyta – po co Wojtek przyszedł do niego na jazdy. Gdy słyszy, że chodzi o naciąganie kursantów, rozsierdzony szantażuje Szulca. Na tym nie koniec - niebawem okazuje się, że wszystkie samochody w szkole jazdy Wojtka mają przebite opony. Zimińska, słysząc sensacyjne opowieści męża, zaczyna podejrzewać, że Marek postradał zmysły po śmierci klienta w jego lokalu. Dopiero doniesienia radiowe o dzielnych restauratorach uspokajają Dankę. Niestety, przygody Zimińskiego i Dębka z gangsterami skutecznie odstraszyły ich klientów.