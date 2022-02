NA WSPÓLNEJ odc. 3373. Nalepa chce zabić pacjenta? Streszczenie odcinka [14.02.22]

Na Wspólnej odc. 3373. Streszczenie

Igor wpada w panikę słysząc, że ukochana ma zapalenie mięśnia serowego. Podobnie Julka - wyznaje Eli, że nie chce by umarła, jak jej prawdziwa mama. Tymczasem w szpitalu Nalepa realizuje swój niecny plan – podaje pacjentowi preparat, który doprowadza go do ciężkiej niewydolności serca. Lew pracuje również nad Ewą – czaruje ją bardzo skutecznie. Nina wpada z płaczem do Renaty i Sławka – dziś, wraz z niemowlęciem, ma zostać odesłana do domu samotnej matki. Ona sobie tam nie poradzi. Przerażona dziewczyna dowiaduje się, że para może przygarnąć jej maleństwo dopiero po kursie. Do akcji wkracza… Maria Zięba. Do Wojtka przychodzi Terlecki i przeprasza za pocięcie opon aut szkoleniowych Szulca. Twierdzi, że zrobił to na polecenie szefa i nagrał go swoim telefonem. Wojtek nie kończy walki – wrzuca do sieci filmik, w którym apeluje do kursantów, by nie poddawali się tyranii nieuczciwych instruktorów jazdy.