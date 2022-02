NA WSPÓLNEJ odc. 3375. Iga i Sławek zginą w strzelaninie? Streszczenie odcinka [17.02.22]

Na Wspólnej odc. 3375. Streszczenie

Przybysz i Dziedzic zostają wezwani do akcji zatrzymania uzbrojonego przestępcy. Kiedy wchodzą do mieszkania, Iga dostrzega ukryte tam dziecko. Przybysz zasłania je własnym ciałem przed kulą. Sławek też zostaje trafiony. Bruno nie może uwierzyć, że mąż Natalii - by ją zatrzymać - udawał chorego na raka. Jest wściekły - gdy dzwoni do niego Piotr, Krawczyk oznajmia mu, że od tej pory ma kontaktować się z nimi przez prawnika. Całej sprawie przygląda się z boku nowa wspólniczka Krawczyka Sylwia – wyraźnie niezadowolona z zamieszania wokół niego. Przemek martwi się, czy jego związek z Moniką przetrwa próbę czasu. Gdy zwierza się Dagmarze - ta złośliwie to komentuje. Tymczasem Basia bawi się kosztem Krzysztofa - ostentacyjnie śmieje się podczas lektury jego książki. Smolny znosi to z trudem i tym bardziej nie przyznaje się do autorstwa "Upału ciał".