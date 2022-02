NA WSPÓLNEJ odc. 3376. Spisek przeciwko Natalii. Streszczenie odcinka [21.02.22]

Na Wspólnej odc. 3376. Streszczenie

Beata zabiera resztę swoich rzeczy ze Wspólnej. Tymczasem Nina dzielnie opiekuje się u Ziębów swoją córeczką. Kiedy Beata nerwowo szuka ulubionych kolczyków, Nina blednie przerażona. Widzi to Renata. Natychmiast bierze dziewczynę na rozmowę. Krzysztof nie chce uczestniczyć w promocji swojego erotycznego dzieła – nikt nie może się dowiedzieć, że on jest autorem. Zdenerwowana Basia żąda, by mąż zachował się odpowiedzialnie, bo… jej szef się wścieknie. Na to Smolny przyprowadza Marcelinę Gwiazdę – to ona podpisze się pod jego erotykiem. Basia jest załamana… Natalia zamartwia się, że bez zdjęć sfałszowanych wyników Piotra ciężko będzie udowodnić jego kłamstwa. Bruno radzi ukochanej, by poprosiła o zeznania matkę. Gdy dowiaduje się o tym Piotr, wyjawia że mama Natalii… brała udział w jego mistyfikacji.