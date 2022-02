NA WSPÓLNEJ odc. 3377. Sławek oświadcza się Renacie. Streszczenie odcinka [22.02.22]

Na Wspólnej odc. 3377. Streszczenie

Nina prosi Renatę i Sławka, żeby nigdy nie mówić Zosi, że jest jej matką. Nie chce, by córeczka się jej wstydziła. Tymczasem para dojrzewa do decyzji, by do ich rodziny dołączyła również Nina. A żeby być rodziną dla dziewczyn, trzeba być małżeństwem - Sławek klęka przed Renatą! Mikołaj z Martą i Ksawerym wyjeżdżają w góry. Gdy są już spakowani, nieoczekiwanie pojawia się była żona Leśniewskiego z ich synkiem. Nicole radośnie oznajmia, że zostawia Mikołajowi Stefanka. Wspólny czas nie zapowiada się dobrze – wystraszony i zły Stefanek nie chce jechać w góry. Zły jest również Ksawery. Ostrowski podejrzewa Lwa o przekręt, a przystojny doktor już otwarcie podrywa jego żonę. Arka zastanawia nagłe pogorszenie zdrowia pacjenta doktora Nalepy – dzięki czemu chłopak będzie miał przeszczep serca jeszcze dziś. Tymczasem Ewa omawia z Lwem plan balu charytatywnego. Doktor wpatruje się w jej oczy – jedyne, co go interesuje, to pierwszy taniec z Ewą.