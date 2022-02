NA WSPÓLNEJ odc. 3380. Ela musi mieć biopsję. Streszczenie odcinka [28.02.22]

Na Wspólnej odc. 3380. Streszczenie

Wyniki badań serca Elżbiety są bardzo niepokojące. Nalepa przejmuje opiekę nad pacjentką - Kamil i Arek są prawie jej rodziną. Lew od razu decyduje, że konieczna jest biopsja - musi zbadać stopień uszkodzenia serca. Ela jest przerażona, podobnie Igor... Nalepa wykorzystuje sytuację do swoich podbojów sercowych - obiecuje roztrzęsionej Ewie szczególną opiekę na jej synową. Sylwek pokazuje Heblowi wezwanie do zapłaty odszkodowania za kradzież praw autorskich do aplikacji szachowej, którą zaczęli sprzedawać w sieci. Ryszard tylko na to czekał – wreszcie rozliczy się z programistami, którzy go oszukali. Kiedy Sylwek spotyka się z nimi pod pretekstem negocjacji, w pobliżu czekają uzbrojeni Hebel i Seba. Iga, podczas przymusowego urlopu, chce nieco zmienić wystrój mieszkania Michała. Nieoczekiwanie odkrywa pod obrazem narysowane na ścianie serce. Ignaś jest poruszony gdy słyszy, że to dzieło jego mamy. Prosi, by go nie zamalowano. Iga odwiedza kolegów na komendzie i dowiaduje się, że zastępca komendanta odchodzi, a na swoje miejsce ma dwoje kandydatów – ją i Sławka.