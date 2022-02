NA WSPÓLNEJ odc. 3381. Cieślik okradł dom dziecka? Streszczenie odcinka [01.03.22]

Na Wspólnej odc. 3381. Streszczenie

Bruno przeżywa to, co usłyszał od męża Natalii – że ten spał z nią podczas wspólnego wyjazdu. Krawczyk wyrzuca sobie, że dał się sprowokować Piotrowi i uderzył go. Czuje, że Górski to wykorzysta. I nie myli się – Piotr zgłasza pobicie na policję. Przesłuchiwany Bruno jest zszokowany – z obdukcji i zdjęcia twarzy męża Natalii wynika, jakby Krawczyk go zmasakrował ciężkim narzędziem. Ela bardzo się boi biopsji serca – radzi się Kamila. Nalepa posądza ordynatora, że odradza pacjentce badanie, które zdaniem Lwa jest konieczne. Igor - choć przerażony - prosi ukochaną, żeby zaufała lekarzom. Wieczorem stan Eli się bardzo pogarsza. Monika i Damian namiętnie świętują tytuł Człowieka Roku przyznany Cieślikowi. Sielanka nie trwa długo – od rana media zaczynają huczeć od pomówień na temat Damiana – podobno okradł dom dziecka. Okazuje się, że oszczercą jest senator Krupski. Monika jest wściekła – każe mężowi jak najszybciej dogadać się z wrogiem.