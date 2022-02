NA WSPÓLNEJ odc. 3382. Policjant zastrasza Igę. Streszczenie odcinka [02.03.22]

Na Wspólnej odc. 3382. Streszczenie

Iga nie potrafi żyć bez pracy – zamiast do psychologa, wpada do kolegów na komendzie. Okazuje się, że czeka tam na nią synek Jaśkowiaka - policjanta, który ją postrzelił. Chłopiec zarzuca Przybysz, że to ona chciała zabić jego ojca. I to przez nią tata musi się ukrywać. Iga ciężko znosi te oskarżenia – na dodatek wieczorem dzwoni do niej sam Jaśkowiak i próbuje ją zastraszyć. Eliza i Jarek zauważają, że Junior jest od rana jest jakiś dziwny. Kiedy chłopak po lekcjach nie wraca do domu, zaczynają się niepokoić. A kiedy dowiadują się od Hanusi, że rano płakał – wpadają w panikę. Oskarżenie rzucone publicznie na Cieślika powoduje nakręcanie się nienawiści – Żaneta zastaje na drzwiach biura senatora napis "Złodziej!". Krupski otwarcie mówi Damianowi, że jeśli poprze ustawę o grach hazardowych, wycofa oskarżenia.