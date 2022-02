NA WSPÓLNEJ odc. 3385. Czy Renata adoptuje Ninę? Streszczenie odcinka [08.03.22]

Na Wspólnej odc. 3385. Streszczenie

Zdesperowany Mike klęka przed Julką i przeprasza ją za swoje zachowanie. Tymczasem z Elżbietą jest coraz gorzej – nie ma siły nawet wstać z łóżka. Wszystko wyjaśnia się z nadejściem wyników biopsji – jej serce jest w takim stanie, że konieczny jest przeszczep. Igor z przerażeniem wypytuje Kamila, czy Ela przeżyje. Najgorsze, że ona przypadkiem to słyszy. Renata i Sławek oznajmiają Ninie, że chcą być rodziną zastępczą również dla niej. Dziewczyna jest oszołomiona ze szczęścia. Jednak gdy w domu dziecka młodsza koleżanka mówi, że z Niną nikt długo nie wytrzyma, wpada w popłoch. Przybiega roztrzęsiona do Renaty – chce wiedzieć, czy jej nie oddadzą, gdy stwierdzą jaka jest beznadziejna. Pijany ojciec Sylwka awanturuje się z nim, a w końcu wyrzuca syna z domu. Chłopak umówiony na korepetycje z Antosią przychodzi z plecakiem do kancelarii. Okazuje się, że dziewczyna nie przyjdzie, bo nie zamierza zdawać poprawkowej matury. Roztocka jest załamana. Tymczasem Agnieszka zabiera Sylwka do siebie i razem z Ryszardem proponują chłopcu, by został u nich bezterminowo.