NA WSPÓLNEJ odc. 3387. Porzucone zwierzęta i wypadek samochodowy. Streszczenie odcinka [10.03.22]

Na Wspólnej odc. 3387. Streszczenie

Igor mówi Julce o konieczności przeszczepu serca Eli - dziewczynka wierzy, że wszystko się uda i mama szybko wróci do normalnego życia. Jednak Nowak słyszy od Kamila, że stan Elżbiety jest na tyle stabilny, że na przeszczep może czekać nawet rok. Igor jest załamany. Odciąga go na bok dr Nalepa – obiecuje, że zrobi wszystko, żeby Ela tyle nie czekała. Jarek ma dziś podpisać umowę o pracę. Okazuje się jednak, że to niemożliwe - pani prezes potraciła człowieka. Berg wyrzuca sobie, że nie wezwał wczoraj policji, gdy rozbiła mu auto. Tymczasem Junior podkrada 50 złotych Elizie i Jarkowi. Potem prosi dziadka Cieleckiego o pieniądze na wycieczkę. Wszystko przeznacza na… doładowanie do gry internetowej. Ktoś kradnie rower Franka sprzed drzwi mieszkania Bergów. Jeszcze tego samego dnia zostaje on zwrócony z przeprosinami. W dołączonej kopercie są 4 bilety do teatru - Joannie i Bogdanowi wraca wiara w ludzi. Tymczasem w firmie przewozowej Zuzy zamieszanie - Jagoda znajduje maleńkie kocięta wyrzucone na śmietnik. Szark z Bogdanem rozpętują piekło, gdy odkrywają czyja to sprawka.