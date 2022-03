NA WSPÓLNEJ odc. 3390. Adam ginie w wypadku tuż po oświadczynach. Streszczenie odcinka [16.03.22]

Na Wspólnej odc. 3390. Streszczenie

Przed odjazdem karetki Daria odzyskuje przytomność i krzyczy z przerażenia widząc zakryte ciało Adama. Chwilę później dziewczyna zauważa pierścionek zaręczynowy. Trzymając go w dłoniach, prawie mdleje. Na szczęście przyjeżdża Sławek - próbuje uspokoić córkę. W nocy pojawia się brat Adama – choć sam w szoku, Dawid próbuje wesprzeć Darię. Sylwek spotyka na ulicy swojego pijanego ojca. Chłopak nawet nie chce z nim rozmawiać. Kiedy mówi o tym Agnieszce, wyrzuca z siebie, że gardzi alkoholikami. Agnieszka traktuje to jak policzek. Tymczasem Antosię zaskakuje jej instruktor fotografii - Jan oznajmia dziewczynie, że odwiedziła go jej matka. Internet wciąż huczy oskarżając Cieślika o kradzież. Oświadczenie dyrektorki domu dziecka niewiele dało, a burzę wciąż podjudza senator Krupski. Kiedy Damian go spotyka, ledwie powstrzymuje się od pobicia kłamcy. Wraca na Wspólną - kompletnie rozbity - podejmuje życiową decyzję: zrzeknie się mandatu senatora!