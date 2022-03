NA WSPÓLNEJ odc. 3392. Daria jest chora psychicznie? Streszczenie odcinka [21.03.22]

Na Wspólnej odc. 3392. Streszczenie

Daria jest kompletnie rozbita po śmierci Adama – twierdzi, że ona też powinna umrzeć. Ojciec stara się ją przekonać, że nie jest niczemu winna. Kiedy Nina próbuje ją pocieszyć, Dziedzicówna wybucha… Jakiś czas później Sławek z Renatą załatwiają zgodę domu dziecka na przeniesienie Niny do nowego liceum - nagle pojawia się tam Daria i zachowuje się jakby była niezrównoważona psychicznie. Przyjaciel Michała wie jak udowodnić, że będzie odpowiedzialnym ojcem – nagra filmik dla Andżeli. Brzozowski pomaga Marcinowi w stworzeniu nietypowego nagrania promocyjnego. Tymczasem do komisariatu Igi przychodzi pobita przez męża kobieta. Okazuje się, że ofiara przemocy chce zostać na noc w budynku policji, bo boi się wrócić do domu. Iga nie potrafi przejść obojętnie obok tego… Nicole jest wdzięczna Mikołajowi i Marcie za nocleg i wsparcie. Wypytuje o problemy Honoraty, a potem odwiedza ją w jej sklepie. Po południu pojawiają się tłumy klientek, którym Nicole doradza i przekonuje do kupna ciuchów. Honorata ma obrót, jakiego dawno nie widziała.