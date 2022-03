NA WSPÓLNEJ odc. 3393. Degradacja społeczna. Streszczenie odcinka [22.03.22]

Na Wspólnej odc. 3393. Streszczenie

Junior symuluje chorobę i udaje mu się oszukać Jarka, który pozwala mu zostać w domu. Berg zaabsorbowany jest własnym śledztwem w sprawie wypadku swojej nowej szefowej. Dociera do potrąconej przez nią kobiety i okazuje się, że sprawa wygląda inaczej, niż przedstawia to prezeska. Później - gdy szefowa płaci za występ Jarka i daje mu premię - Berg czuje jakby dał się jej kupić. Michał jest zaskoczony, gdy Iga przyprowadza do domu Marzenę – ofiarę przemocy domowej. Przybysz chce, by kobieta pomieszkała u nich kilka dni. Jednak gdy rano wysyła ją na obdukcję, a sama zamierza przesłuchać męża sadystę, Marzena zaczyna się wahać. Niebawem kobieta stwierdza, że mąż ją przeprosił i wraca do niego. Iga jest wściekła - właśnie przez takie zachowania mężczyźni czują się bezkarni. Cieślikowa żąda, by mąż wycofał swoją rezygnację z funkcji senatora. Nie może już patrzeć na Damiana snującego się po domu w rozlazłych dresach. On jednak nie zamierza wracać do tego bagna – zostaje… dostawcą pierogów w barze Marii.