NA WSPÓLNEJ odc. 3394. Pogrzeb Adama. Czy będzie na nim Daria? Streszczenie odcinka [23.03.22]

Na Wspólnej odc. 3394. Streszczenie

Remik, który podobnie jak Elżbieta czeka na przeszczep serca, zaczyna czuć się coraz gorzej. Ela martwi się o przyjaciela… Tymczasem Nalepa daje jej do zrozumienia, że Remik jest jej konkurentem w walce o życie. Jakiś czas później Ewa słyszy rozmowę Lwa, który przekazuje do Poltransplantu fałszywe informacje o Marcinkowej - po to, by była pierwsza na liście do przeszczepu. Dziś pogrzeb Adama. Daria jest w głębokiej rozpaczy – twierdzi, że nie ma siły uczestniczyć w takiej ceremonii. Jednak Renacie i Sławkowi udaje się namówić córkę, żeby pojechała z nimi. Kiedy są na cmentarzu, Daria chce stamtąd uciec. Dawid próbuje ją powstrzymać – do końca życia może żałować, że nie pożegnała Adama. Do Hebla niespodziewanie przyjeżdża córka z Anglii. Malwina jest zdziwiona, że w jej pokoju mieszka obcy chłopak, ale odpuszcza. Ma prośbę do ojca – chce zainwestować w pewien fundusz i prosi Hebla o pożyczkę. Kiedy słyszy, że najpierw tę inwestycję ma sprawdzić Sylwek – trafia ją szlag. Chce natychmiast wracać do Anglii.