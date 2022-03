NA WSPÓLNEJ odc. 3395. Próba zasłużenia na miłość. Streszczenie odcinka [24.03.22] redakcja

Ewa postanawia powiedzieć Nalepie, że słyszała jego rozmowę w sprawie kolejki do przeszczepu serca. Co on na to? Z kolei Nina jest bardzo wdzięczna Renacie za to, że przyjęła ją pod swój dach. A co wydarzy się u Smolnych? Przeczytaj poniższe streszczenie 3395. odcinka Na Wspólnej!