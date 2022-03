NA WSPÓLNEJ odc. 3397. Damian trafia do psychiatry. Streszczenie odcinka [29.03.22]

Na Wspólnej odc. 3397. Streszczenie

Weronika przeszczęśliwa – Antosia zdała maturę! Jednak nastrój Roztockiej siada, kiedy dowiaduje się, że Jan wyjeżdża na pół roku do Kanady… Tymczasem Hebel dowiaduje się, że Malwina zainwestowała 50 tys. funtów w piramidę finansową. Jest wściekły, że córka go okłamała! Żaneta walczy, by Cieślik nie stracił funkcji senatora. W tajemnicy przed nim załatwia w jego imieniu sprawy, z którymi zgłaszają się petenci… Tymczasem Monika walczy z Damianem w inny sposób – zabiera męża do psychiatry! Wizyta u lekarza kończy się dla Moniki bardzo zaskakująco… Daria spotyka się z Dawidem – brat Adama wyjeżdża i zostawia jej klucze do mieszkania zmarłego brata. Dziedzicówna próbuje poradzić sobie z traumą po śmierci ukochanego i wrócić do życia – ale nie jest to łatwe. Pomaga jej w tym Nina – dziewczyna potrzebuje pomocy…