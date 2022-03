NA WSPÓLNEJ odc. 3400. Ratunek przed gwałtem. Streszczenie odcinka [04.04.22]

Na Wspólnej odc. 3400. Streszczenie

Wieczorem Darek i Kasia wpadają na drinka do pubu. Kiedy wychodzą słyszą krzyk, a po chwili widzą młodą kobietę, którą szarpie jakiś mężczyzna. Żbik natychmiast reaguje, lecz napastnik ucieka. Kasia i Darek proszą roztrzęsioną dziewczynę, żeby zgłosiła zajście policji i zrobiła obdukcję. Magda się waha. Nina bardzo przeżywa pierwszy dzień w nowym liceum. Dyrektor Zimińska prosi Janka i Kalinę, żeby wzięli nową koleżankę pod swoje skrzydła. Po lekcjach Kalina ze swoim kumplem Decybelem proponują Ninie wypalenie skręta. Gdy zastanawiają się nad spokojną miejscówką – Nina podkrada klucze Darii i zabiera nowych znajomych do mieszkania Adama. Iga ma chętnych na kupno mieszkania Brzozowskiego – to Marta z Mikołajem. Tymczasem Michał idzie z Marcinem odwiedzić jego dziecko. Kiedy wzruszony tata tuli synka, do mieszkania wchodzi mężczyzna i wzburzony pyta Andżelę, dlaczego obcy facet ma na rękach jego dziecko. Nerwy przeżywa też podopieczna Igi, Marzena - mąż odkrył jej kłamstwo i coraz bardziej agresywnie żąda wyjaśnień.