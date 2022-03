NA WSPÓLNEJ odc. 3402. Fałszywy senator i plany na przyszłość. Streszczenie odcinka [06.04.22]

Na Wspólnej odc. 3402. Streszczenie

Włodek delikatnie daje do zrozumienia Nicole, żeby pomagała mu więcej w barze. Reakcja kobiety jest zaskakująca – rzuca fartuchem i rezygnuje z pracy. Wychodząc z baru Nicole spotyka Martę i proponuje jej podwózkę do pracy swoim nowym autem. Konarska nie spodziewa się, że to może być jej ostatnia przejażdżka. Jan robi sesję zdjęciową Weronice i Agnieszce. Widząc iskry w oczach Roztockiej, Olszewska stwierdza, że związek z przystojnym fotografem dobrze by jej zrobił. Weronika mówi Antosi, że Jan wyjeżdża do Kanady – oszołomiona słyszy, że córka… jedzie razem z nim! Damian rozwozi jedzenie, a Żaneta desperacko próbuje zastąpić Cieślika w jego obowiązkach. Dzwoniącym petentom nie podoba się, że nie słyszą głosu senatora. Szulcowa wpada na piekielny plan – kupuje modulator głosu. Najpierw próbuje go na Monice – Cieślikowa daje się nabrać.