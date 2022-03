NA WSPÓLNEJ odc. 3403. Romans Weroniki i Jana. Streszczenie odcinka [07.04.22] redakcja

Jan niespodziewanie pojawia się w domu u Weroniki. Para ma się ku sobie. Czy Antosia to odkryje? Tymczasem Junior próbuje przyłapać swoją szefową na braniu narkotyków. Co wymyśli? O co i z kim założy się Nina? Koniecznie przeczytaj streszczenie 3403. odcinka Na Wspólnej!