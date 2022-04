NA WSPÓLNEJ odc. 3411. Mały Stefan zostaje porwany. Streszczenie odcinka [25.04.22]

Na Wspólnej odc. 3411. Streszczenie

Przerażony Mikołaj szuka zaginionego Stefanka. Dowiaduje się od Romana, że syn jest prawdopodobnie z Nicole. Załamany Leśniewski nie wie, co robić. Marta kontaktuje się z Igą i oznajmia jej, że była żona Mikołaja uprowadziła Stefanka. Nagle Mikołaj słyszy w radiu komunikat, że doszło do wypadku - kobieta z dzieckiem wjechała w inny samochód. Beata wyznaje Emilowi, że nie potrafi powiedzieć Pawłowi prawdy o dziecku. Larson rozumie to i bardzo jej współczuje, jednak jego zdaniem Paweł musi poznać prawdę! A Beata jest jedyną osobą, która może i powinna mu o tym powiedzieć. Wójcikowa z przerażeniem szykuje się do najważniejszej rozmowy w życiu. Nina mówi Renacie, że zaprosiła do domu Decybela – prosi Kraszewską, żeby nie zdradziła chłopakowi, że Zosia jest jej córką. Tymczasem Kalina sprytnie podchodzi Decybela, który - prosząc o absolutną dyskrecję - wyjawia jej, że Nina jest z domu dziecka.