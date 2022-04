NA WSPÓLNEJ odc. 3412. Uzależnienie i życiowe porażki. Streszczenie odcinka [26.04.22]

Na Wspólnej odc. 3412. Streszczenie

Nicole dzwoni do Mikołaja i oznajmia mu, że jeśli chce jeszcze zobaczyć syna, to musi z nią być. Dzięki Idze i Marcie Leśniewskiemu udaje się przekonać byłą żonę do spotkania w ich ulubionym parku. Iga z policją szybko organizują zasadzkę - tylko czy Nicole przyjedzie tam ze Stefankiem?! Junior przeprasza siostrę za swoje zachowanie, a podczas spotkania z terapeutką wyznaje, że gry na telefonie rekompensują mu jego życiowe porażki – brak akceptacji wśród rówieśników i problemy z nauką. Jarek przeprowadza z synem pełną miłości i akceptacji rozmowę - uświadamia mu, że musi zająć się czymś poważniejszym niż granie. Junior szydzi z Jarka – przecież on sam jest tylko clownem. Monika marzy o tym, żeby mąż wrócił do obowiązków senatora – a najbardziej brakuje jej… senatorskich pieniędzy. Tymczasem Żaneta organizuje spotkanie seniorów z wychowankami domu dziecka. Dowiaduje się o tym Damian – pełen uznania dla akcji, nie zdaje sobie sprawy, że jest ona sygnowana jego imieniem.