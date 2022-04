NA WSPÓLNEJ odc. 3415. Podwójne życie Joanny. Streszczenie odcinka [2.05.22]

Na Wspólnej odc. 3415. Streszczenie

Joanna oznajmia Bogdanowi, że odwiedzi ją przyjaciel ze studiów. Okazuje się, że Eliasz przyjechał z Norwegii, żeby przedstawić matce swoją narzeczoną. A ma nią być… Joanna! Berg nie może uwierzyć w to, co słyszy. Kubę odwiedza Dex – jeden z chłopaków, którzy też zostali oszukani na wynajmie mieszkania. Mówi, że razem z bratem znaleźli oszusta i mają plan zemsty! Jeśli Brzozowski chce się dowiedzieć jaki, bracia zapraszają na imprezę. Kiedy Kuba i Majka przychodzą, okazuje się że Dex i Karol zorganizowali huczną domówkę w… mieszkaniu oszusta. Włamali się i czekają na właściciela, upychając coś po kątach. Mikołaj zamartwia się o syna, który – po ostatnich przeżyciach z mamą - nie chce iść do szkoły. Marta próbuje pomóc – zabiera Stefanka do pracy. Tymczasem Mikołaj jedzie do szpitala psychiatrycznego odwiedzić Nicole. Zastaje byłą żonę w fatalnym stanie…