NA WSPÓLNEJ odc. 3416. Bogdan został gejem? Streszczenie odcinka [3.05.22]

Na Wspólnej odc. 3416. Streszczenie

Decybel proponuje Ninie, aby została jego dziewczyną. Nina miło zaskoczona - zgadza się i pozwala mu na pocałunek. Widzi to Kalina – komentuje to tak, że Nina zaczyna podejrzewać, iż Decybel zdradził koleżance jej tajemnicę. A zazdrosna Kalina zaczyna się dopiero rozkręcać – Sławek znajduje pod wycieraczką anonim. Joanna - w tajemnicy przed mężem - umawia się z Eliaszem na obiad z jego mamą. Bogdan słyszy przypadkiem rozmowę Eliasza – Bergowa jednak będzie udawała jego narzeczoną. W najmniej oczekiwanym momencie Berg pojawia się na obiadku – co wprowadza totalne zamieszanie. Na jego finale matka Eliasza jest przekonana, że Bogdan jest partnerem jej syna. Córka Hebla postanawia zostać w Polsce - zaczęła już szukać pracy. Malwina nie życzy sobie pomocy ojca, bo chce się usamodzielnić. Tymczasem mama Sylwka prosi go o pomoc – ojciec zaharowuje się przy remoncie mieszkania. Gdy chłopak pojawia się w domu, tata z dumą pokazuje mu dokument z poradni uzależnień. Sylwek zaczyna wierzyć, że ojcu uda się wyjść z alkoholizmu.