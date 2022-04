NA WSPÓLNEJ odc. 3420. Liścik miłosny z zaproszeniem do łóżka. Streszczenie odcinka [10.05.22]

Na Wspólnej odc. 3420. Streszczenie

Roman rozpoczyna remont w nowym mieszkaniu Marty i Mikołaja. Niestety okazuje się, że pomagający mu Muszko nie ma pojęcia o budowlance – ignorant pozbawia prądu całą Wspólną. Iga nie może skontaktować się z Marzeną. Obawia się, że agresywny mąż kobiety mógł jej coś zrobić. Kiedy zaniepokojona Przybysz przyjeżdża do ich mieszkania okazuje się, że… to Marzena znęca się nad swoim mężem! Smolny wraca z pracy – na stole znajduje liścik miłosny z zaproszeniem do łóżka. Podekscytowany wkracza do pokoju, jednak zamiast Basi zastaje w nim… Kubę ze swoją dziewczyną. Seria pomyłek i nerwowych sytuacji spowodowana przeludnieniem sprawia, że młody Brzozowski i Majka chcą się jak najszybciej wyprowadzić. Zdesperowani, zastanawiają się czy przyjąć propozycję Dexa i Karola i wynająć wspólnie z nimi mieszkanie.