NA WSPÓLNEJ odc. 3421. Sto tysięcy złotych w prezencie. Streszczenie odcinka [11.05.22]

Na Wspólnej odc. 3421. Streszczenie

W barze Ziębów niespodziewanie zjawia się… Borys. I od razu spotyka tam Romana. Dwaj byli rywale patrzą na siebie ciężko – sprytny Borys wydobywa od Hoffera to, że Ewa ma męża i nazywa się Ostrowska. Potem Ukrainiec ustala, że Ewa pracuje w fundacji "Małe marzenia". Następnego dnia fundacja otrzymuje przelewem 100 tysięcy złotych. Roman jest wściekły na Muszkę, który pozbawił prądu całą Wspólną i wystawił na szwank jego dobre imię. Od teraz Zdzisław ma we wszystkim słuchać majstra. Majster oczywiście wykorzystuje sytuację i pomiata Muszką okrutnie. Jednak Zdzisław nie daje za wygraną – podsłuchuje rozmowę mężczyzny, w której ten umawia się na kradzież materiałów budowlanych należących do Romana. Cieślik, wdzięczny za uratowanie jego posady senatora, zaprasza Żanetę na prestiżową konferencję. Kiedy dowiaduje się o tym Monika, nie wyobraża sobie że to nie ona będzie tam z mężem. Każe mu odwołać zaproszenie dla Żanety.