NA WSPÓLNEJ odc. 3422. Magda jest oszustką. Streszczenie odcinka [12.05.22]

Na Wspólnej odc. 3423. Streszczenie

Magda niezbyt dobrze radzi sobie z obowiązkami w kancelarii – Darek musi naprawiać jej błędy. Kiedy wracają do biura, jakaś starsza kobieta zaczyna pomstować na Magdę – oskarża ją, że ukradła jej mieszkanie! Żbik nie może tego odpuścić. Zaproszona do kancelarii staruszka opowiada, jak została oszukana przez Magdę i jej znajomego notariusza. Nina nienawidzi Sławka, bo oczernia jej ukochanego. Tymczasem Decybel przyznaje się dziewczynie do swojej niechlubnej przeszłości. Nina mu wybacza… Ale nagle w szkole Kalina zaczyna wyzywać Ninę od sierot. Wychodzi na jaw, że Decybel zdradził jej sekret Kalinie. Nina nie wytrzymuje i dochodzi do bójki, którą próbuje powstrzymać Zimińska. Junior jest wciąż nękany przez kolegę, który twierdzi, że przez niego ma szlaban na gry. Syn Bergów radzi sobie z tym – jest już silniejszy. Podczas korepetycji Luśka wypytuje Juniora o jego dziadka oraz Elizę i Jarka. Dziewczyna bardzo przeżywa, kiedy słyszy jak silną więź i wsparcie daje Elizie ojciec.