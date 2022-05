NA WSPÓLNEJ odc. 3426. Nicole porzuca syna. Streszczenie odcinka [19.05.22]

Na Wspólnej odc. 3426. Streszczenie

Agnieszka dowiaduje się, że ojciec Sylwka przerwał terapię. Hebel postanawia rozmówić się z mężczyzną. Tymczasem Mazurek otwiera list z wyciągiem bankowym syna – jest podekscytowany widząc jego dochody. Zaczyna planować jak to wykorzystać. Nieoczekiwanie duże pieniądze same do niego przychodzą – Hebel chce słono zapłacić za spokój Sylwka! Luśka – korepetytorka Juniora - znajduje adres kancelarii Cieleckiego. Dziewczyna zostawia ojcu Elizy kopertę. Rafał nie może uwierzyć – na podrzuconym zdjęciu rozpoznaje swoją dawną kochankę trzymającą w ramionach niemowlę. Tymczasem Junior po powrocie z treningu karate zamierza się poddać – ma dość dziewczyny, z którą cały czas przegrywa. Nicole zostawia prezent dla Stefanka i list do Mikołaja - żegna się, bo chce ułożyć sobie życie z nowo poznanym mężczyzną. Tymczasem Muszko kolejny raz nagrywa rozmowę majstra, który okrada Romana. Zdzisław wysyła nagranie Hofferowi i zostaje zamknięty w mieszkaniu Marty na noc.