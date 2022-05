NA WSPÓLNEJ odc. 3428. Ewa znów wda się w romans? Streszczenie odcinka [24.05.22]

Na Wspólnej odc. 3428. Streszczenie

Ewa spotyka się z Borysem w sprawie omówienia szczegółów ich współpracy. Orłow każdym gestem daje do zrozumienia, że wciąż jest nią zainteresowany. Ostrowska jest pod wrażeniem, kiedy słyszy od Borysa jak ogromne pieniądze przyniosłaby fundacji ich współpraca. Wieczorem Ewa zwierza się Dance, że dawny kochanek wciąż robi na niej wrażenie. Paweł informuje Beatę, że zamieszka z nimi Emil. Będzie się nią opiekował, kiedy on będzie w pracy. Wójcikowa kategorycznie protestuje, ale bracia nie biorą jej sprzeciwów na poważnie. Emil przypomina Beacie, że to przez nią Paweł nie wie, czyje dziecko ona urodzi – kobieta ma dość! Nina zaskakuje Renatę i Sławka – chce nocować u swojego chłopaka, który ma wolną chatę. Sławek jest wstrząśnięty – on się absolutnie nie zgadza. Do akcji uświadamiania ruszają Renata i Daria – w końcu Nina nie wytrzymuje.