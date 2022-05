NA WSPÓLNEJ odc. 3430. Autor "Upału ciał" zdemaskowany. Streszczenie odcinka [26.05.22]

Na Wspólnej odc. 3430. Streszczenie

Ewa mile zaskoczona – Ostrowski zdecydował się kupić dom od doktora Nalepy. Intryguje ją tylko, dlaczego Lew sprzedaje taką piękną posiadłość… Tymczasem rusza internetowa aukcja rysunków podopiecznych fundacji Eli i Ewy. Rysunki sprzedają się natychmiast i to za ogromne sumy. A już chwilę później dzwoni do nich Borys i gratuluje sukcesu. Ma też pomysł, jak wykorzystać zebrane pieniądze. Darek uparcie dąży do wyrzucenia Magdy z kancelarii. Ta jednak wie, jak się bronić – wydaje się, że Zakościelny poddał się całkowicie jej urokowi. Magda atakuje też Żbika – zjawia się u niego i stawia się w roli ofiary. Oznajmia, że jej były partner-oszust odda pieniądze oszukanej kobiecie pod warunkiem, że ona do niego wróci. Zrozpaczona stwierdza, że się zgodziła. Smolny dumny – jego powieść erotyczna "Upał ciał" bije rekordy sprzedaży. Na dodatek Basia mówi mu, że szykuje się jej ekranizacja i on ma napisać scenariusz. Oczywiście, pod pseudonimem. Tymczasem w redakcji Smolnego zjawia się Pola – młoda, wyszczekana stażystka, która chce być dziennikarką. Smolny żąda od niej mocnego tematu. Pola go znajduje – odkrywa, kto… jest autorem "Upału ciał".