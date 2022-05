NA WSPÓLNEJ odc. 3431. Złapanie na gorącym uczynku. Streszczenie odcinka [30.05.22]

Na Wspólnej odc. 3431. Streszczenie

Media odkryły, że autorem głośnej powieści erotycznej jest Smolny. Krzysztof jest wściekły – podejrzewa, że sprzedała go młoda dziennikarka Pola. Dziewczyna jest w szoku, gdy Smolny ją o to oskarża i… zwalnia! Pola przeprowadza własne śledztwo i odkrywa, kto zdradził dziennikarzom tożsamość prawdziwego autora erotyku. Krzysztof jest pod wrażeniem intelektu i sprytu dziewczyny. Ela bardzo cieszy się na kolację biznesową z Borysem – tak dawno nigdzie nie była. Niestety wieczorem czuje się bardzo źle i Igor zakazuje jej ruszać się z łóżka. Na spotkanie z Orłowem przychodzi tylko Ewa. Nieoczekiwanie jakiś nieznajomy mężczyzna ostrzega ją przed Borysem. Ostrowska natychmiast wychodzi zdenerwowana. W domu zastaje męża w towarzystwie kompletnie pijanego Nalepy. Roman – dzięki Muszce - łapie złodzieja swoich materiałów. Hoffer ze Zdziśkiem czają się na majstra, który zamierza wywieźć materiały z budowy. Kiedy tracą nadzieję na sukces akcji, pojawia się złodziej. Muszko i Roman łapią go na gorącym uczynku! Tymczasem w świeżo wyremontowanym mieszkaniu Marta i Mikołaj - natchnieni lekturą "Upał ciał" - spędzają pikantny wieczór tylko we dwoje.