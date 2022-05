NA WSPÓLNEJ odc. 3434. Nielegalny przewóz uchodźców. Streszczenie odcinka [02.06.22]

Na Wspólnej odc. 3434. Streszczenie

Szark przywozi z trasy… nielegalnych uchodźców z Syrii. Bogdan natychmiast ukrywa dzieci w swoim mieszkaniu. Dzwoni do Joanny – chce przewieźć sieroty do Monachium, do ich rodziny. Bergowa uświadamia mężowi, że to bardzo ryzykowne. Wieczorem okazuje się, że mała Syryjka wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Decybel wyraźnie zrażony tym, że Nina ma dziecko - nie chce z nią rozmawiać. Dziewczyna w końcu dopada go i pyta, czy zamierza z nią zerwać. Norbert prosi o czas, co Nina odbiera jednoznacznie. Jest załamana – obwinia Zosię o zniszczenie jej życia i żali się Renacie, że popełnia w życiu same błędy. Wieczorem Kraszewska nie chce wpuścić do domu Decybela, który jednak chce o czymś z Niną porozmawiać. Do Cieleckiego dzwoni Luśka – prosi go o spotkanie. Dziewczyna pyta, czy nie potrzebuje pomocy w domu. Ojciec Elizy proponuje jej pracę u siebie w firmie. Tymczasem Junior jest zazdrosny – jego kumpel Enigma zaczął podbijać do Lidki.