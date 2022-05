NA WSPÓLNEJ odc. 3435. Bogdan trafi do więzienia? Streszczenie odcinka [06.06.22]

Na Wspólnej odc. 3435. Streszczenie

Kamil bada małą Syryjkę, która zasłabła. Pobiera jej też krew do analizy. Bogdan odbiera od Szarka paczkę z darami dla Omara i Rimy. Zauważa to Wolak, który widział dzieci – kierowca napastliwie pyta o nie, nazywając uchodźców terrorystami. Bogdan prosi o poradę Weronikę – ta uświadamia mu, że za ukrywanie i przewóz nielegalnych uchodźców grozi kara 8 lat więzienia! Eliza prosi Luśkę o rozmowę - chce dowiedzieć się więcej o osobie, której powierza dzieci. Dziewczyna jest bardzo skrępowana tym przesłuchaniem. Wieczorem okazuje się, że czeka ją kolejna poważna rozmowa - z Cieleckim. Ten już na początku zwraca się do niej… "córeczko"! Żbik wciąż jest zdania, że Magda powinna zostać zwolniona. Ku jego zaskoczeniu na konto kancelarii przychodzą pieniądze dla kobiety okradzionej przez Magdę i Lisowskiego. Wieczorem Jarogniew żali się Darkowi, że Lisowski nie chce mu zapłacić za wygrane partie szachowe. Żbik dopada mężczyznę i ostrzega, że wie o jego hazardzie z nieletnimi. W ostrej rozmowie słyszy od Lisowskiego prawdę o Magdzie.