NA WSPÓLNEJ odc. 3436. Policja w domu Bergów. Streszczenie odcinka [07.06.22]

Na Wspólnej odc. 3436. Streszczenie

Rano Bergowie odkrywają, że Omar z Rimą uciekli. Szczęśliwie, znajduje ich Franek i przyprowadza do domu. Bogdan decyduje - jak najszybciej musi odwieźć dzieci do ich wuja w Monachium. W pracy Berg znowu awanturuje się z Wolakiem - kierowca oskarża szefa, że pomagając terrorystom stwarza zagrożenie dla Polaków. Wieczorem do Bergów wpada policja – mają donos o nielegalnych uchodźcach. Olszewska przygotowuje dla Sylwka pozew o pozbawienie jego rodziców praw rodzicielskich. Chłopak chce przekonać mamę, żeby odeszła od jego ojca alkoholika. Kobieta odmawia, więc Sylwek oświadcza matce, że nigdy więcej go nie zobaczy. W drzwiach chłopak spotyka pijanego ojca, który rzuca się na niego. Młodzi Bergowie dowiadują się od Kasi, że to nie ona przysłała do nich Luśkę. Zamierzają rozmówić się z dziewczyną. Przypadkiem Eliza jest świadkiem intymnej rozmowy między Cieleckim a Luśką – Bergowa jest przekonana, że ojciec ma romans.